Match d’impro Givrés vs Mouscrobe Centre Culturel de Fontlozier Valence

Informations pratiques

Valence

Match d’impro Givrés vs Mouscrobe

Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Gratuit pour les – 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Quoi de mieux pour commencer la saison !

Les amis de Belgique ouvrent la saison 2026-2027 – Viens voir la folie douce des amis belges se mélanger à celle des Givrés !

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Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61 contact@givres.fr

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English :

What better way to kick off the season!

Our friends from Belgium are kicking off the 2026–2027 season—come see the gentle madness of our Belgian friends blend with that of the Givrés!

L’événement Match d’impro Givrés vs Mouscrobe Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme