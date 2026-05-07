Match d’impro Givrés vs Mouscrobe Centre Culturel de Fontlozier Valence
samedi 3 octobre 2026 · Centre Culturel de Fontlozier · Valence
Informations pratiques
Valence
Match d’impro Givrés vs Mouscrobe
Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Gratuit pour les – 8 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Quoi de mieux pour commencer la saison !
Les amis de Belgique ouvrent la saison 2026-2027 – Viens voir la folie douce des amis belges se mélanger à celle des Givrés !
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Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61 contact@givres.fr
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English :
What better way to kick off the season!
Our friends from Belgium are kicking off the 2026–2027 season—come see the gentle madness of our Belgian friends blend with that of the Givrés!
L’événement Match d’impro Givrés vs Mouscrobe Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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