Match d’impro : La Fabrique à Impros & La Muse reçoivent Les Bordelés Cold Crash – Brasserie nautile Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 20:30 – 22:30

Gratuit : non Gratuit sur réservation / Sortie au chapeau Réservation gratuite sur my.weezevent.com/match-dimprovisation-theatrale-5 Sortie au chapeau En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Adulte – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

La Fabrique à Impros et La Muse s’associent pour un match d’impro explosif face à la troupe bordelaise Les Bordelés ! Deux équipes, un arbitre, une scène… et surtout vos votes pour départager les improvisateurices. Attendez-vous à des histoires déjantées, des personnages improbables et beaucoup de rires : la soirée s’annonce super ! Les places sont limitées, alors pensez à réserver gratuitement en ligne pour être sûr d’avoir la vôtre. Venez vivre un moment unique, plein d’énergie et d’inventivité !

Cold Crash – Brasserie nautile Rezé 44400

https://my.weezevent.com/match-dimprovisation-theatrale-5