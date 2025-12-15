Match d’impro : La Fabrique à Impros & La Muse reçoivent Les Bordelés Cold Crash – Brasserie nautile Rezé

Match d’impro : La Fabrique à Impros & La Muse reçoivent Les Bordelés Samedi 24 janvier 2026, 20h30 Cold Crash – Brasserie nautile Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation / Sortie au chapeau

La Fabrique à Impros et La Muse s’associent pour un match d’impro explosif face à la troupe bordelaise Les Bordelés !

Deux équipes, un arbitre, une scène… et surtout vos votes pour départager les improvisateurices. Attendez-vous à des histoires déjantées, des personnages improbables et beaucoup de rires : la soirée s’annonce super !

Les places sont limitées, alors pensez à réserver gratuitement en ligne pour être sûr d’avoir la vôtre.

Venez vivre un moment unique, plein d’énergie et d’inventivité !

Cold Crash – Brasserie nautile 4 rue du Seil, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

