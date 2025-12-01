Match d’impro La KIFFF Vs Les mauvaises graines d’Aix CEC Les Heures Claires Istres
Match d’impro La KIFFF Vs Les mauvaises graines d’Aix CEC Les Heures Claires Istres samedi 13 décembre 2025.
Match d’impro La KIFFF Vs Les mauvaises graines d’Aix
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Une soirée de rires et de surprises avec le match d’impro de La KIFFF vs Les mauvaises graines d’Aix le 13 décembre, 20h30 à l’espace 233 !
.
CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 63 86 32
English :
An evening of laughter and surprises with the improv match between La KIFFF and Aix?s Les mauvaises graines on December 13, 8:30pm at Espace 233!
German :
Ein Abend voller Lachen und Überraschungen mit dem Improvisationsspiel von La KIFFF vs. Les mauvaises graines aus Aix am 13. Dezember, 20:30 Uhr im Espace 233!
Italiano :
Una serata di risate e sorprese con l’incontro di improvvisazione tra La KIFFF e Les mauvaises graines di Aix il 13 dicembre alle 20.30 all’Espace 233!
Espanol :
¡Una noche de risas y sorpresas con el partido de improvisación entre La KIFFF y Les mauvaises graines de Aix el 13 de diciembre a las 20.30 h en el Espace 233!
L’événement Match d’impro La KIFFF Vs Les mauvaises graines d’Aix Istres a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Istres