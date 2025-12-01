Match d’impro La KIFFF Vs Les mauvaises graines d’Aix CEC Les Heures Claires Istres

Match d’impro La KIFFF Vs Les mauvaises graines d’Aix

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Une soirée de rires et de surprises avec le match d’impro de La KIFFF vs Les mauvaises graines d’Aix le 13 décembre, 20h30 à l’espace 233 !

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 63 86 32

English :

An evening of laughter and surprises with the improv match between La KIFFF and Aix?s Les mauvaises graines on December 13, 8:30pm at Espace 233!

German :

Ein Abend voller Lachen und Überraschungen mit dem Improvisationsspiel von La KIFFF vs. Les mauvaises graines aus Aix am 13. Dezember, 20:30 Uhr im Espace 233!

Italiano :

Una serata di risate e sorprese con l’incontro di improvvisazione tra La KIFFF e Les mauvaises graines di Aix il 13 dicembre alle 20.30 all’Espace 233!

Espanol :

¡Una noche de risas y sorpresas con el partido de improvisación entre La KIFFF y Les mauvaises graines de Aix el 13 de diciembre a las 20.30 h en el Espace 233!

