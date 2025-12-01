Match d’impro Espace Sainte Anne Lannion

Match d’impro

Espace Sainte Anne 2 rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 21:00:00

fin : 2025-12-10 23:00:00

Date(s) :

2025-12-10

La Lilann VS la lilann

1 match en 2 fois 45 minutes .

Espace Sainte Anne 2 rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 51 22 65 14

English :

L’événement Match d’impro Lannion a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose