Match d’impro le 360 Rennes Samedi 17 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Sur réservations, 8euros tarif plein, 5euros tarif réduit, 2,5eurostarif sortir

Spectacle de théâtre d’improvisation, les Nougats Roses de Toulouse vs la Turi Ukwa de Rennes

La Turi Ukwa reçoit les nougaroses de Toulouse pour un match d’improvisation de folie. Spectacle de théâtre ou rien n’est écrit où les histoires se construisent au fur et à mesure selon les contraintes et thèmes du staff arbitrale. Le public vote à la fin de l’improvisation pour décider qui l’emporte à la fin de chaque histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T23:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/troupe-utile-rennaise-d-improvisation-turi-ukwa/evenements/match-d-impro-turi-vs-les-nougats-rose-de-toulouse-360-rennes-ex-mda?fbclid=IwY2xjawOunu1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBFNU5PaTJEeTUybE41bmhHc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHp77vDSOh2NWSZpVa3jo2dD0iW8VIRdgv1KX4a0Awuej2c1n_A3bL8GG98LY_aem_QFcD9hI-yyaJ1sIooBWouQ

le 360 6 cours des alliés, rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



