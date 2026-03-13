Match d’Impro Les Fondus vs Les Artscène Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Match d’Impro Les Fondus vs Les Artscène

Samedi 18 avril 2026 de 20h30 à 22h. Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Match, un Classico pour toute ligue d’improvisation. 2 équipes face à face, un arbitre impartial, son assistant très ponctuel, un MC solaire et une ambiance musicale de folie ! Et surtout, 2 mi-temps de 45 minutes divertissantes !

C’est vous public qui avez les clefs du match en votant pour votre impro ou votre équipe préférée. Et si l’arbitre le mérite, vous pouvez même le punir en lui envoyant des chaussettes. Le match c’est un incontournable des Fondus ! .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 25 31 13 contact@fondus.fr

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English :

Le Match, a classic for any improv league. 2 teams face each other, an impartial referee, his very punctual assistant, a solar MC and a crazy musical atmosphere! And above all, 2 entertaining 45-minute halves!

L’événement Match d’Impro Les Fondus vs Les Artscène Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence