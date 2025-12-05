Match d’impro Les Improcibles vs Le Fight Club Colmar

Match d’impro Les Improcibles vs Le Fight Club

29 rue Saint Joseph Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:30:00

2025-12-05

Les Improcibles de Colmar affronteront Le Fight Club de Strasbourg dans un match d’improvisation théâtrale. Une rencontre qui s’annonce endiablée et pleine de surprises !

29 rue Saint Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est improcibles@gmail.com

English :

Colmar’s Les Improcibles take on Strasbourg’s Le Fight Club in a match of theatrical improvisation. A match that promises to be wild and full of surprises!

German :

Die Improcibles aus Colmar treten in einem Improvisationstheater-Spiel gegen den Fight Club aus Straßburg an. Eine Begegnung, die sich rasant und voller Überraschungen ankündigt!

Italiano :

Les Improcibles di Colmar affronteranno Le Fight Club di Strasburgo in un incontro di improvvisazione teatrale. Un incontro che si preannuncia selvaggio e pieno di sorprese!

Espanol :

Les Improcibles de Colmar se enfrentarán a Le Fight Club de Estrasburgo en un combate de improvisación teatral. Un encuentro que promete ser salvaje y lleno de sorpresas

