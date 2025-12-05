Match d’impro Les Improcibles vs Le Fight Club Colmar
Match d’impro Les Improcibles vs Le Fight Club Colmar vendredi 5 décembre 2025.
Match d’impro Les Improcibles vs Le Fight Club
29 rue Saint Joseph Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 22:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Les Improcibles de Colmar affronteront Le Fight Club de Strasbourg dans un match d’improvisation théâtrale. Une rencontre qui s’annonce endiablée et pleine de surprises !
Les Improcibles de Colmar affronteront Le Fight Club de Strasbourg dans un match d’improvisation théâtrale. Une rencontre qui s’annonce endiablée et pleine de surprises ! .
29 rue Saint Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est improcibles@gmail.com
English :
Colmar’s Les Improcibles take on Strasbourg’s Le Fight Club in a match of theatrical improvisation. A match that promises to be wild and full of surprises!
German :
Die Improcibles aus Colmar treten in einem Improvisationstheater-Spiel gegen den Fight Club aus Straßburg an. Eine Begegnung, die sich rasant und voller Überraschungen ankündigt!
Italiano :
Les Improcibles di Colmar affronteranno Le Fight Club di Strasburgo in un incontro di improvvisazione teatrale. Un incontro che si preannuncia selvaggio e pieno di sorprese!
Espanol :
Les Improcibles de Colmar se enfrentarán a Le Fight Club de Estrasburgo en un combate de improvisación teatral. Un encuentro que promete ser salvaje y lleno de sorpresas
L’événement Match d’impro Les Improcibles vs Le Fight Club Colmar a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme de Colmar