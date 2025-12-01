Match d’impro Lipho vs La LILA (Lille) Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Match d’impro Lipho vs La LILA (Lille) Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement samedi 13 décembre 2025.

Match d’impro Lipho vs La LILA (Lille)

Samedi 13 décembre 2025 de 20h à 22h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 11 EUR

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Petits et grands, venez nombreux encourager les joueurs qui se surpasseront pour votre plus grand plaisir.

Ce format d’improvisation de type Long Form saura vous étonner ! Venez nombreux découvrir cette belle surprise !





L’improvisation théâtrale est une discipline emblématique du spectacle vivant. Ici, les histoires ne sont pas écrites mais inventées en direct par des comédiens qui suivent les contraintes de thèmes imposés ou encore de catégories diverses .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Young and old alike, come and cheer on the players, who will be outdoing themselves for your greatest pleasure.

German :

Ob Groß oder Klein, kommen Sie zahlreich und feuern Sie die Spieler an, die zu Ihrem Vergnügen über sich hinauswachsen werden.

Italiano :

Venite, giovani e meno giovani, a fare il tifo per i giocatori che si supereranno per il vostro divertimento.

Espanol :

Venid, jóvenes y mayores, a animar a los jugadores que se superarán para vuestro disfrute.

