Match d’Impro Lorris

Match d’Impro Lorris samedi 27 septembre 2025.

29 Grande Rue Lorris Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Match d’impro. Entrée 5€. gratuit -12 ans. Centre Culturel du Martroi . 20h30. Réservations https://atelieracoulisses.fr 5 .

29 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Improv Match

German :

Impro-Match

Italiano :

Partita improvvisata

Espanol :

Partido de improvisación

