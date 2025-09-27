Match d’Impro Lorris
Match d’Impro Lorris samedi 27 septembre 2025.
Match d’Impro
29 Grande Rue Lorris Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Match d’impro. Entrée 5€. gratuit -12 ans. Centre Culturel du Martroi . 20h30. Réservations https://atelieracoulisses.fr 5 .
29 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Improv Match
German :
Impro-Match
Italiano :
Partita improvvisata
Espanol :
Partido de improvisación
L’événement Match d’Impro Lorris a été mis à jour le 2025-09-04 par OT GATINAIS SUD