Match d’Impro Lorris
Match d’Impro Lorris samedi 7 mars 2026.
Match d’Impro
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Match d’Impro
Match d’impro. Entrée 5€. gratuit -12 ans. Salle du Gâtinais . 20h30. Réservations https://atelieracoulisses.fr .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Improv Match
L’événement Match d’Impro Lorris a été mis à jour le 2026-03-02 par OT GATINAIS SUD