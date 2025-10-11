Match d’impro Lundilt Tilt vs Air Impro de La Rochelle Salle du Camélia Saintes

Match d’impro Lundilt Tilt vs Air Impro de La Rochelle Salle du Camélia Saintes samedi 11 octobre 2025.

Match d’impro Lundilt Tilt vs Air Impro de La Rochelle

Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

Fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La Troupe d’Improvisation Ludique Théâtrale Saintaise revient pour un nouveau match d’improvisation.

Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 24 81 01 tilt.saintes17@gmail.com

English :

The Troupe d’Improvisation Ludique Théâtrale Saintaise returns for a new improvisation match.

German :

Die Improvisationstruppe « Troupe d’Improvisation Ludique Théâtrale Saintaise » kehrt für ein neues Improvisationsspiel zurück.

Italiano :

La Troupe d’Improvisation Ludique Théâtrale Saintaise torna per un altro incontro di improvvisazione.

Espanol :

La Troupe d’Improvisation Ludique Théâtrale Saintaise vuelve para un nuevo encuentro de improvisación.

