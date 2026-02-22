Match d’impro Music Hall version avec Macédoine Improvisation avenue du 43 eme Régiment Caen
Match d’impro Music Hall version avec Macédoine Improvisation avenue du 43 eme Régiment Caen jeudi 2 avril 2026.
Match d’impro Music Hall version avec Macédoine Improvisation
avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Encore un nouveau concept d’improvisation… Cette fois-ci les acteurs et les musiciens s’attèlent au Music Hall ! Attention, il va y avoir de la diva au mètre carré (rond) dans La Yourte !
Tout savoir sur les zinzins de Macédoine Macédoine Improvisation théâtrale sur Caen
Encore un nouveau concept d’improvisation… Cette fois-ci les acteurs et les musiciens s’attèlent au Music Hall ! Attention, il va y avoir de la diva au mètre carré (rond) dans La Yourte !
Tout savoir sur les zinzins de Macédoine Macédoine Improvisation théâtrale sur Caen .
avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Match d’impro Music Hall version avec Macédoine Improvisation
Another new improvisation concept… This time the actors and musicians get down to the Music Hall! Watch out, there’s going to be a diva per square metre in La Yourte!
Find out all about the zinzins of Macedonia: Macedonia Theatrical improvisation in Caen
L’événement Match d’impro Music Hall version avec Macédoine Improvisation Caen a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Caen la Mer