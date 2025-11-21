Match d’impro L’Electron Libre Nyons
Match d’impro L’Electron Libre Nyons vendredi 21 novembre 2025.
Match d’impro
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Équipe artistique Maxence Descamps et l’OLIVE de NYONS
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 46 02 32
English :
Artistic team: Maxence Descamps and l’OLIVE de NYONS
German :
Künstlerisches Team: Maxence Descamps und die OLIVE de NYONS
Italiano :
Equipe artistica: Maxence Descamps e l’OLIVE de NYONS
Espanol :
Equipo artístico: Maxence Descamps y l’OLIVE de NYONS
