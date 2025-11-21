Match d’impro L’Electron Libre Nyons

Match d’impro

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Équipe artistique Maxence Descamps et l’OLIVE de NYONS

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 46 02 32

English :

Artistic team: Maxence Descamps and l’OLIVE de NYONS

German :

Künstlerisches Team: Maxence Descamps und die OLIVE de NYONS

Italiano :

Equipe artistica: Maxence Descamps e l’OLIVE de NYONS

Espanol :

Equipo artístico: Maxence Descamps y l’OLIVE de NYONS

