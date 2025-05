Match d’impro professionnel – Les Légendes – Maison de quartier de Doulon Nantes, 7 juin 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 20:30 – 23:30

Gratuit : non 19 € – 25 € Tarif Plein : 25 €Tarif Réduit : 19 €Billetterie : billetweb.fr Tout public

Venez célébrer près de 40 ans de matchs d’improvisation avec le Match des Légendes !Sur scène, les anciens et les nouveaux comédiens et comédiennes de la LINA uniront leur talent pour vous offrir un spectacle inoubliable.Une rencontre unique où le partage, la créativité et l’humour seront au rendez-vous.Préparez-vous à être surpris et émerveillé dans une ambiance chaleureuse et festive !

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr https://www.billetweb.fr/le-match-des-legendes-nantes