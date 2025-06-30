MATCH D’IMPRO THEATRALE LYON VS FRANCE – MATCH D’IMPROVISATION THEATRALE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

LILY – LIGUE D’IMPROVISATION LYONNAISE PRÉSENTE : MATCH D’IMPRO THEATRALE LYON VS SUISSEL’équipe de France prend sa revanche !Dimanche 25 janvier 2026 – 17hL’équipe de France prend sa revanche ! Une nouvelle équipe, sélectionnée parmi les meilleurs de l’hexagone, viendra tenter sa chance face à la Lily : finesse de jeu, rebondissements, émotions et rires assurés ! Ce deuxième Match de la saison promet un spectacle haut en couleurs…Le Match d’improvisation théâtrale, spectacle de haute voltige, est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de la vie culturelle Lyonnaise. Véritable rencontre sportive à l’esprit culturel et inversement, le match d’impro pousse les comédiens à se dépasser pour construire ensemble l’inattendu et le spontané. Sur les propositions d’un arbitre et porté par un musicien live, qui fera chavirer le coeur et le vote du public ? Car tout cela n’est qu’un jeu …

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69