MATCH D’IMPRO THEATRALE LYON VS QUEBEC – MATCH D’IMPROVISATION THEATRALE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

MATCH D’IMPRO THEATRALE LYON VS QUEBEC – MATCH D’IMPROVISATION THEATRALE Début : 2026-03-29 à 17:00. Tarif : – euros.

LILY – LIGUE D’IMPROVISATION LYONNAISE PRÉSENTE : MATCH D’IMPRO THEATRALE LYON VS QUEBECLe Québec en clôture de saison !Dimanche 29 mars 2026 – 17h… Est-il même besoin de les annoncer ? Comme toujours, la Ligue Nationale d’Improvisation de Montréal viendra clôturer la saison des matchs de la Lily lors de sa tournée européenne. Pas question de se virer une brosse ou de s’asseoir sur son steak. On va pas niaisez avec le puck, venez voir ça comme c’est correc’.Le Match d’improvisation théâtrale, spectacle de haute voltige, est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de la vie culturelle Lyonnaise. Véritable rencontre sportive à l’esprit culturel et inversement, le match d’impro pousse les comédiens à se dépasser pour construire ensemble l’inattendu et le spontané. Sur les propositions d’un arbitre et porté par un musicien live, qui fera chavirer le coeur et le vote du public ? Car tout cela n’est qu’un jeu …

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69