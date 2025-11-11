Match d’impro Tours (LIT) / Québec (LNI) Joué-lès-Tours

Match d'impro Tours (LIT) / Québec (LNI) Joué-lès-Tours mardi 11 novembre 2025.

Match d’impro Tours (LIT) / Québec (LNI)

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 22 EUR

Mardi 2025-11-11 20:00:00

2025-11-11

Le Québec revient et avec son équipe nationale La LNI !

Porteuse de toute l’histoire de l’improvisation, depuis sa création en 1977 jusqu’au manifeste porté devant l’Assemblée nationale du Québec qui a fait reconnaitre l’improvisation comme un courant artistique emblématique de la culture québécoise, une forme d’expression unique et une discipline artistique à part entière. 19 .

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Quebec is back, and with its national team, La LNI!

German :

Québec kehrt zurück und mit seiner Nationalmannschaft La LNI!

Italiano :

Il Quebec è tornato, e con la sua squadra nazionale, La LNI!

Espanol :

Quebec está de vuelta, y con su selección nacional, ¡La LNI!

