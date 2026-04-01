Match d’improvisation Besançon VS Valence FJT La Cassotte Devecey

Devecey

Match d’improvisation Besançon VS Valence

FJT La Cassotte 12 La source Devecey Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pour la toute première fois, la LUDI FC reçoit l’équipe de Valence !

Venez découvrir et partager avec eux leurs premiers regards, leurs premières improvisations, leurs premières vibrations, leurs premières connexions, leurs premières histoires…

– À 17h match jeunes — LUDI Besançon vs Valence

– À 20h match adultes — LUDI Besançon vs Valence

MATCH D’IMPROVISATION

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.

Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.

Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !

VENI, VIDI, ARTI ! .

FJT La Cassotte 12 La source Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62

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English : Match d’improvisation Besançon VS Valence

L’événement Match d’improvisation Besançon VS Valence Devecey a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON