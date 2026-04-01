Match d’improvisation Besançon VS Valence FJT La Cassotte Devecey
Match d’improvisation Besançon VS Valence FJT La Cassotte Devecey samedi 25 avril 2026.
Devecey
Match d’improvisation Besançon VS Valence
FJT La Cassotte 12 La source Devecey Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Pour la toute première fois, la LUDI FC reçoit l’équipe de Valence !
Venez découvrir et partager avec eux leurs premiers regards, leurs premières improvisations, leurs premières vibrations, leurs premières connexions, leurs premières histoires…
– À 17h match jeunes — LUDI Besançon vs Valence
– À 20h match adultes — LUDI Besançon vs Valence
MATCH D’IMPROVISATION
Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.
Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.
Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !
VENI, VIDI, ARTI ! .
FJT La Cassotte 12 La source Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62
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English : Match d’improvisation Besançon VS Valence
L’événement Match d’improvisation Besançon VS Valence Devecey a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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