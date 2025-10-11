Match d’improvisation caritatif en soutien à Asap For Children salle coligny Nantes

Match d’improvisation caritatif en soutien à Asap For Children salle coligny Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:00 – 23:00

Gratuit : non De 5 € à 10 € Tarif adulte: 10 eurosTarif demandeur d’emplois: 8 eurosTarif enfant: 5 euros Dans la limite des places disponible, une vente sur place le jour même à partir de 19h sera possible. Paiment possible en carte bancaire et espèces. Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Le Titan et les transbordeurs se défient pour la bonne cause !Non seulement vous passerez une bonne soirée, remplie de rêve et de fun, mais vous donnez en plus de l’espoir aux enfants atteints de SMA-PME.ASAP For Children est une association qui soutient les enfants atteints de SMA-PME une maladie neurodégénérative rare qui prive les enfants de leur mobilité, de leur souffle et de leur autonomie : Faiblesse musculaire croissante, crises d’épilepsie invalidantes, tremblements, perte d’audition.Dans l’agglomération nantaise, deux enfants, Satine et Charlie, sont aujourd’hui touchés par cette maladie.Les objectifs de l’association :Sensibiliser : Alerter les professionnels de santé, les autorités et le grand public sur les difficultés de diagnostic, souvent longs et complexes, qui peuvent retarder une prise en charge adaptée et précieuse pour les enfants.Accélérer la recherche : Aider au financement d’un traitement innovant pour permettre aux chercheurs de le développer et d’offrir ainsi une chance concrète de guérison ou d’amélioration de la qualité de vie des enfants atteints.Le Titan s’engage pour soutenir Satine et Charlie, en organisant une levée de fonds dédiée à la recherche et à l’accompagnement des familles.Réservations

salle coligny Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/la-troupe-d-improvisation-theatrale-amateure-nantaise-le-titan/evenements/match-caritatif-asap-for-children