Match d’improvisation France vs Suisse Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Match d’improvisation France vs Suisse

Samedi 31 janvier 2026 de 20h à 21h30. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 EUR

Nous accueillons nos amis Suisses pour un match international qui s’annonce explosif !

Un match d’improvisation c’est un spectacle unique durant lequel s’affrontent 2 équipes de 5 improvisateurs soumis aux exigences sans fin d’un arbitre intraitable. C’est vous, public, qui jugerez pour l’équipe de votre choix et si jamais l’arbitre vous parait trop antipathique vous pourrez même lui jeter des chaussettes ! .

Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

We welcome our Swiss friends for what promises to be an explosive international match!

