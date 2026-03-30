Match d’improvisation La Balise contre Oldschool CCM Jean Gagnant Limoges

Match d’improvisation La Balise contre Oldschool

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

C’est Oldschool qui fait l’honneur de rejoindre La Balise sur la scène de Jean Gagnant pour un match d’improvisation.

Le match est le format historique du spectacle d’improvisation. Ludique et dynamique, il reprend le décorum d’une rencontre sportive (arbitres, score, fautes…) pour voir s’affronter deux équipes sur scène. Sous le regard intransigeant de l’arbitre et de son staff, les équipes mènent une joute théâtrale, rythmée par une musique tonitruante. Le public n’est pas laissé pour compte, il la lourde charge de voter pour l’équipe de son choix à l’issue de chaque improvisation et dispose d’un chausson à lancer sur l’arbitre s’il n’est pas d’accord avec ses décisions ! Un match d’impro, c’est deux heures d’énergie, de rire et de frissons. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Match d’improvisation La Balise contre Oldschool

L’événement Match d’improvisation La Balise contre Oldschool Limoges a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole