Match d’improvisation LA CIBLE VS LE TITAN Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 7 février, 20h30 sortie au chapeau

Venez assister à un grand match d’improvisation opposant La Cible au Titan de Nantes ! Rennes saura-t-il détrôner Goliath ?

Vous le saurez le 7 février prochain en salle SMAGUE au 16 rue Papu à partir de 20h45.

Réservation conseillée sur [ce lien EventBrite](https://www.eventbrite.fr/e/billets-spectacle-dimprovisation-match-la-cible-vs-le-titan-nantes-1978821550526?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl).

Entrée gratuite avec participation au chapeau.

Début : 2026-02-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T22:30:00.000+01:00

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



