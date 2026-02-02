Match d’improvisation LA CIBLE VS LE TITAN Association du Bourg L’Evêque Rennes

Match d'improvisation LA CIBLE VS LE TITAN Association du Bourg L'Evêque Rennes

Match d’improvisation LA CIBLE VS LE TITAN Association du Bourg L’Evêque Rennes samedi 7 février 2026.

Match d’improvisation LA CIBLE VS LE TITAN Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 7 février, 20h30 sortie au chapeau

Venez assister à un grand match d’improvisation opposant La Cible au Titan de Nantes ! Rennes saura-t-il détrôner Goliath ?

Venez assister à un grand match d’improvisation opposant La Cible au Titan de Nantes !
Rennes saura-t-il détrôner Goliath ?
Vous le saurez le 7 février prochain en salle SMAGUE au 16 rue Papu à partir de 20h45.
Réservation conseillée sur [ce lien EventBrite](https://www.eventbrite.fr/e/billets-spectacle-dimprovisation-match-la-cible-vs-le-titan-nantes-1978821550526?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl).
Entrée gratuite avec participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-07T22:30:00.000+01:00

1
https://www.assobourgleveque.org/  

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire