Match d’improvisation La Rochelle vs Bordeaux Salle des fêtes Loire-les-Marais

Match d’improvisation La Rochelle vs Bordeaux

Salle des fêtes 2 rue des flamands Loire-les-Marais Charente-Maritime

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

2025-10-11

Match d’improvisation où les équipes de La Rochelle et Bordeaux vont s’affronter.

Dès 15h30, nous proposons des ateliers découverte du théâtre d’improvisation pour petits, grands et adultes

Salle des fêtes 2 rue des flamands Loire-les-Marais 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 59 99 apelesptitsloirs17@gmail.com

English : Improvisation match: La Rochelle vs Bordeaux

Improvisation match between teams from La Rochelle and Bordeaux. Starting at 3:30 p.m., we offer introductory workshops on improvisational theater for children, teens, and adults.

German : Improvisationsspiel: La Rochelle gegen Bordeaux

Improvisationsspiel, bei dem die Teams aus La Rochelle und Bordeaux gegeneinander antreten. Ab 15:30 Uhr bieten wir Improvisationstheater-Schnupperkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Italiano :

Una partita di improvvisazione tra squadre di La Rochelle e Bordeaux.

A partire dalle 15.30, offriremo laboratori di improvvisazione per grandi e piccini, oltre che per gli adulti

Espanol :

Un partido de improvisación entre equipos de La Rochelle y Burdeos.

A partir de las 15.30 h, ofreceremos talleres de improvisación para grandes y pequeños, así como para adultos

