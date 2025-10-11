Match d’improvisation La Rochelle vs Bordeaux Salle des fêtes Loire-les-Marais
Match d’improvisation La Rochelle vs Bordeaux Salle des fêtes Loire-les-Marais samedi 11 octobre 2025.
Match d’improvisation La Rochelle vs Bordeaux
Salle des fêtes 2 rue des flamands Loire-les-Marais Charente-Maritime
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:30:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Match d’improvisation où les équipes de La Rochelle et Bordeaux vont s’affronter.
Dès 15h30, nous proposons des ateliers découverte du théâtre d’improvisation pour petits, grands et adultes
.
Salle des fêtes 2 rue des flamands Loire-les-Marais 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 59 99 apelesptitsloirs17@gmail.com
English : Improvisation match: La Rochelle vs Bordeaux
Improvisation match between teams from La Rochelle and Bordeaux. Starting at 3:30 p.m., we offer introductory workshops on improvisational theater for children, teens, and adults.
German : Improvisationsspiel: La Rochelle gegen Bordeaux
Improvisationsspiel, bei dem die Teams aus La Rochelle und Bordeaux gegeneinander antreten. Ab 15:30 Uhr bieten wir Improvisationstheater-Schnupperkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.
Italiano :
Una partita di improvvisazione tra squadre di La Rochelle e Bordeaux.
A partire dalle 15.30, offriremo laboratori di improvvisazione per grandi e piccini, oltre che per gli adulti
Espanol :
Un partido de improvisación entre equipos de La Rochelle y Burdeos.
A partir de las 15.30 h, ofreceremos talleres de improvisación para grandes y pequeños, así como para adultos
L’événement Match d’improvisation La Rochelle vs Bordeaux Loire-les-Marais a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan