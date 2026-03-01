Match d’improvisation Le retour à St Vit Salle des fêtes de Saint-Vit Saint-Vit

Match d’improvisation Le retour à St Vit

Salle des fêtes de Saint-Vit Promenade des Planches Saint-Vit Doubs

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : 2026-03-13

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

L’ARTI est de retour à Saint-Vit !

Pour fêter la reprise des ateliers, l’ARTI et la LUDI s’associent pour un Match d’Impro qui fera battre le cœur des nostalgiques et des petits nouveaux.

MATCH D’IMPROVISATION

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.

Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.

Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !

VENI, VIDI, ARTI !

En ligne https://www.ludi-arti.fr/

Normal 11€ Réduit 8€ (étudiants, scolaires et demandeurs d’emploi) • +0,50 cts sur place

Nous sommes partenaires avec PASS CULTURE

Besoin d’informations pour la soirée ou pour les ateliers ? Stella DENOUS, comédienne 07.60.76.81.47 Toute l’année dates, billetterie et infos sur notre site ludi-arti.fr • Facebook Instagram Impro Besançon .

Salle des fêtes de Saint-Vit Promenade des Planches Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 76 81 47 contact@ludi-arti.fr

