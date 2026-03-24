Match d’improvisation Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Match d’improvisation

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.

Les Z’improductibles (de Léognan) montent sur le ring… ou plutôt sur la scène de l’Espace Culturel pour affronter Le Crew (de Mios) dans un match chaud bouillant où tous les coups sont permis ! Au centre de l’arène, il y aura du sang, il y aura des larmes, mais surtout il y aura du rire !

Le match sera suivi d’un moment convivial de cabaret d’improvisation.

Gratuit Conseillé à partir de 12 ans .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

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English : Match d’improvisation

L’événement Match d’improvisation Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme