Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes

MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes

MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes samedi 11 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 11 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine

Match d’improvisation à ne pas manquer !

Match d’improvisation à ne pas manquer !
Les Caucus T’Adors (35) affrontent Les Sorties de Route (56) pour une soirée pleine d’énergie ! Attendez-vous à une ambiance survoltée, une belle dose de compétition… mais surtout beaucoup de complicité et de convivialité. Rires garantis, venez nombreux ! ☕ à la maison de quartier de la Bellangerais de 20h30 à 22h30
le Samedi 11 AVRIL 2026
Maison de Quartier la Bellangerais
️5€ – billetterie sur Hello Asso

FB : Les Caucus’Tadors – Théâtre d’improvisation
Insta : les_caucus_tadors

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-11T22:30:00.000+02:00

1
 https://www.helloasso.com/associations/val-vivre-aux-longs-champs/evenements/match-d-improvisation-caucus-tadors-les-sorties-d-route?utm_source=user&utm_medium=email_transac&utm_campaign=Notification_adhesion

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)