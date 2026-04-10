MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes
MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes samedi 11 avril 2026.
MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 11 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine
Match d’improvisation à ne pas manquer !
Match d’improvisation à ne pas manquer !
Les Caucus T’Adors (35) affrontent Les Sorties de Route (56) pour une soirée pleine d’énergie ! Attendez-vous à une ambiance survoltée, une belle dose de compétition… mais surtout beaucoup de complicité et de convivialité. Rires garantis, venez nombreux ! ☕ à la maison de quartier de la Bellangerais de 20h30 à 22h30
le Samedi 11 AVRIL 2026
Maison de Quartier la Bellangerais
️5€ – billetterie sur Hello Asso
FB : Les Caucus’Tadors – Théâtre d’improvisation
Insta : les_caucus_tadors
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-11T22:30:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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