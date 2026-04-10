MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 11 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine

Match d’improvisation à ne pas manquer !

Match d’improvisation à ne pas manquer !

Les Caucus T’Adors (35) affrontent Les Sorties de Route (56) pour une soirée pleine d’énergie ! Attendez-vous à une ambiance survoltée, une belle dose de compétition… mais surtout beaucoup de complicité et de convivialité. Rires garantis, venez nombreux ! ☕ à la maison de quartier de la Bellangerais de 20h30 à 22h30

le Samedi 11 AVRIL 2026

Maison de Quartier la Bellangerais

️5€ – billetterie sur Hello Asso

FB : Les Caucus’Tadors – Théâtre d’improvisation

Insta : les_caucus_tadors

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T22:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/val-vivre-aux-longs-champs/evenements/match-d-improvisation-caucus-tadors-les-sorties-d-route?utm_source=user&utm_medium=email_transac&utm_campaign=Notification_adhesion

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

