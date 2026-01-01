Match d’improvisation Les Givrés vs Equipe de France Étoile-sur-Rhône
Match d’improvisation Les Givrés vs Equipe de France Étoile-sur-Rhône samedi 31 janvier 2026.
Match d’improvisation Les Givrés vs Equipe de France
Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Le match des 20 ans, l’équipe locale des Givrés de Valence affronte les meilleurs de la discipline, l’équipe de France
Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The 20th anniversary match, the local Valence Givrés team takes on the best in the business, the French team
