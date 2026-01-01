Match d’improvisation Les Givrés vs Equipe de France

Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le match des 20 ans, l’équipe locale des Givrés de Valence affronte les meilleurs de la discipline, l’équipe de France

.

Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 20th anniversary match, the local Valence Givrés team takes on the best in the business, the French team

L’événement Match d’improvisation Les Givrés vs Equipe de France Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme