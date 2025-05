Match d’improvisation Les Pieds dans l’Plat vs. Les Graines de Fondues – La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement, 13 mai 2025 20:30, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Match d’improvisation Les Pieds dans l’Plat vs. Les Graines de Fondues Mardi 13 mai 2025 de 20h30 à 22h.

Ouverture des portes à 20h. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-13 20:30:00

fin : 2025-05-13 22:00:00

2025-05-13

Un match de haut vol entre les Pieds dans l’Plat fraîchement arrivés en septembre dernier et l’école d’improvisation d’Aix , les Graines de Fondus !



Un arbitre, deux équipes, et un public déchaîné, une bonne soirée en perspective !

Ce mardi 13 mai, la troupe marseillaise des Pieds Dans l’Plat accueille ses amis aixois des Graines de Fondus pour un match qui s’annonce grandiose ! Et c’est vous, public, qui désignerez le vainqueur !



Venez applaudir les 10 improvisateurs du soir, désigner votre équipe préférée… et balancer des chaussettes sur l’arbitre !



Entrée libre, sortie au chapeau. .

La Divine Comédie 2 rue Vian

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lespiedsdanslplat.asso@gmail.com

English :

A high-flying match between Les Pieds dans l?Plat, freshly arrived last September, and Aix?s improvisation school, Les Graines de Fondus!



With a referee, two teams and a wildly enthusiastic audience, it’s sure to be a great evening!

German :

Ein hochkarätiges Match zwischen den im September frisch eingetroffenen Pieds dans l’Plat und der Improvisationsschule von Aix , den Graines de Fondus!



Ein Schiedsrichter, zwei Teams und ein begeistertes Publikum ein toller Abend in Aussicht!

Italiano :

Un incontro ad alta quota tra Les Pieds dans l’Plat, arrivati ad Aix-en-Provence lo scorso settembre, e la scuola di improvvisazione di Aix-en-Provence, Les Graines de Fondus!



Con un arbitro, due squadre e un pubblico scatenato, si preannuncia una grande serata!

Espanol :

¡Un partido de altos vuelos entre Les Pieds dans l’Plat, llegados a Aix-en-Provence el pasado mes de septiembre, y la escuela de improvisación de Aix-en-Provence, Les Graines de Fondus!



Con un árbitro, dos equipos y un público enloquecido, promete ser una gran velada

L’événement Match d’improvisation Les Pieds dans l’Plat vs. Les Graines de Fondues Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille