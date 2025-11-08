Match d’improvisation Les Vitraux glycérines vs La Clique Mainvilliers

Match d’improvisation Les Vitraux glycérines vs La Clique

Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00

Un match d’impro, c’est un peu comme un match de hockey… mais sans patins, sans palet, et avec beaucoup plus de mauvaises blagues.

Deux équipes s’affrontent sur scène à coups d’imagination elles inventent des histoires, des personnages et des situations sur des thèmes donnés par un arbitre (qui adore siffler pour se donner de l’importance). Le public vote pour ses préférés… et parfois pour punir les acteurs d’un jeu trop bizarre. Bref, c’est du sport, mais avec des mots qui transpirent ! 7 .

5 Bis Rue Léon Fouré Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

An improv match is a bit like a field hockey match? but without skates, without pucks, and with a lot more bad jokes.

German :

Ein Improspiel ist wie ein Eishockeyspiel, nur ohne Schlittschuhe, ohne Puck und mit viel mehr schlechten Witzen.

Italiano :

Una partita di improvvisazione è un po’ come una partita di hockey, ma senza i pattini o il disco e con molte più battute cattive.

Espanol :

Un partido de improvisación es un poco como un partido de hockey… pero sin patines ni disco, y con muchos más chistes malos.

