Match d’improvisation LIPAIX vs Avignon Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Match d’improvisation LIPAIX vs Avignon

Samedi 17 janvier 2026 de 20h30 à 22h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pour cette saison pas comme les autres, venez fêter avec nous cet anniversaire et montrer votre attachement à notre Ligue ! Cette saison, la LIPAIX fête ses 20 ans !!

Vous retrouverez sur scène, face à la LIPAIX d’Aix-en-Provence, une nouvelle équipe pour une belle rencontre en perspective avec un arbitre toujours intraitable et des cartons de vote à votre disposition pour départager les protagonistes.

Qui aura présenté les personnages les plus loufoques ? Qui aura développé les histoires les plus palpitantes ? Qui aura trouvé la meilleure façon de vous faire pleurer… de rire ? A vous d’en décider !

La billetterie en ligne ferme 1h avant le début du spectacle. Ensuite, nous vous invitons à vous procurer vos places directement sur place (sous réserve de disponibilité). .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this season unlike any other, come celebrate this anniversary with us and show your support for our League! This season, LIPAIX is celebrating its 20th anniversary!

