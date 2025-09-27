Match d’improvisation LIPAIX vs Counta Blabla (Nice) Cité du Livre Aix-en-Provence

Match d’improvisation LIPAIX vs Counta Blabla (Nice) Cité du Livre Aix-en-Provence samedi 27 septembre 2025.

Match d’improvisation LIPAIX vs Counta Blabla (Nice)

Samedi 27 septembre 2025 de 20h30 à 22h30. Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Retrouverez sur scène une toute nouvelle équipe face à la Lipaix, pour une belle rencontre avec un arbitre toujours intraitable quant au niveau drolatique de la rencontre et des cartons de vote à votre disposition pour départager les protagonistes.

A chaque improvisation, une contrainte et un thème sont donnés aux équipes qui ont trente secondes pour imaginer chacune de leur côté un début d’histoire avant d’envoyer chacune un joueur en centre de scène. A partir de ce moment, plus rien n’est sous contrôle

Qui aura présenté les personnages les plus loufoques ? Qui aura développé les histoires les plus palpitantes ? Qui aura trouvé la meilleure façon de vous faire pleurer… de rire ? A vous d’en décider ! .

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A brand-new team takes to the stage against Lipaix, for a great encounter with a referee who’s always uncompromising when it comes to the drollery of the match, and voting cards at your disposal to decide between the protagonists.

German :

Sie werden auf der Bühne ein ganz neues Team gegen die Lipaix antreten sehen. Der Schiedsrichter ist nicht zu bremsen, wenn es um das drollige Niveau der Begegnung geht, und Sie können mit Stimmkarten zwischen den Protagonisten entscheiden.

Italiano :

Vi sarà affiancata una squadra nuova di zecca che affronta il Lipaix, per un grande incontro con un arbitro sempre attento a mantenere le cose divertenti, e schede di voto disponibili per aiutarvi a decidere tra i protagonisti.

Espanol :

Se le unirá en el escenario un nuevo equipo que se enfrentará al Lipaix, para un gran encuentro con un árbitro que siempre se empeña en mantener las cosas divertidas, y tarjetas de votación disponibles para ayudarle a decidir entre los protagonistas.

L’événement Match d’improvisation LIPAIX vs Counta Blabla (Nice) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence