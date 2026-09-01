Match d’improvisation : Lipho (Marseille) vs Les Givrés (Valence) Marseille 5e Arrondissement
samedi 26 septembre 2026 · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Match d’improvisation : Lipho (Marseille) vs Les Givrés (Valence)
Samedi 26 septembre 2026 de 20h à 22h. 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 9.95 – 9.95 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La LIPHO affronte Les Givrés dans un match d’improvisation plein d’énergie, de surprises et de fous rires. Deux équipes, vos thèmes, votre vote : à vous de décider qui remportera le match !
La LIPHO reçoit Les Givrés pour un match d’improvisation théâtrale placé sous le signe de l’énergie, de la spontanéité et du rire.
Sur scène, deux équipes s’affrontent au fil de scènes entièrement improvisées. Pas de texte appris à l’avance, pas de filet : les comédiens découvrent les thèmes au dernier moment et doivent inventer personnages, histoires et situations sous vos yeux.
À chaque improvisation, le public devient lui aussi acteur de la soirée : il réagit, encourage, départage les équipes et contribue à faire de chaque rencontre un spectacle unique.
Humour, imagination, rebondissements et moments totalement imprévus seront au rendez-vous. Que vous soyez habitué des matchs d’impro ou que vous découvriez ce format pour la première fois, préparez-vous à une soirée rythmée où tout peut arriver.
Qui de la LIPHO ou des Givrés saura le mieux vous surprendre et vous convaincre ? Une seule façon de le savoir : être dans la salle ! .
33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 56 96 27 com.lipho@gmail.com
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English :
LIPHO faces off against Les Givr%E9s in an improv match full of energy, surprises, and laughter. Two teams, your themes, your vote: It’s up to you to decide who will win the match!
L’événement Match d’improvisation : Lipho (Marseille) vs Les Givrés (Valence) Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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