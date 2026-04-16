Lonrai

Match d’improvisation

5 Rue du Baron Mercier Lonrai Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai, les Improvoks de Lonrai reçoivent les Beaux Ni Menteurs du Mans pour un match d’improvisation à la salle l’éclat de Lonrai.

8 euros l’entrée ( 4 euros 12 ans) .

5 Rue du Baron Mercier Lonrai 61250 Orne Normandie

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English : Match d’improvisation

L’événement Match d’improvisation Lonrai a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CUA ALENCON