Match d’improvisation Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 17 janvier 2026, 20h30 5€
Match d’impro des Caucus’tadors
Quoi de mieux qu’un match pour démarrer l’année en fanfare ? Un match âpre, haletant, physique où presque tous les coups d’impro seront permis !
Les Caucus’tadors auront le privilège de recevoir leurs homologues tourangeaux pour des joutes endiablées : mettez vos casques car les bons mots et les chutes risquent de voler !
Réservation sur Helloasso
Entrée 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-17T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-17T21:00:00.000+01:00
Maison de quartier La Bellangerais 5, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine