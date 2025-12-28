Match d’improvisation Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 17 janvier 2026, 20h30 5€

Match d’impro des Caucus’tadors

Quoi de mieux qu’un match pour démarrer l’année en fanfare ? Un match âpre, haletant, physique où presque tous les coups d’impro seront permis !

Les Caucus’tadors auront le privilège de recevoir leurs homologues tourangeaux pour des joutes endiablées : mettez vos casques car les bons mots et les chutes risquent de voler !

Réservation sur Helloasso

Entrée 5€

Maison de quartier La Bellangerais 5, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



