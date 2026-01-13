Match d’Improvisation Monts

Match d’Improvisation

Début : Samedi 2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

Un grand classique de la saison culturelle montoise et une véritable expérience théâtrale pour toute la famille où chacun à un rôle à jouer.

Deux équipes s’affrontent dans une patinoire (origine québécoise de la discipline oblige !) et rivalisent d’inventivité et de créativité pour trouver les faveurs du public et marquer des points. Thèmes et catégories sont imposés par un arbitre (presque toujours) juste et bienveillant. Dans un rythme effréné, s’enchaînent joutes verbales, situations cocasses et moments de poésie parfois interrompus par des nuées de chaussons volants. Le spectacle vivant n’a jamais aussi bien porté son nom !

Par la Compagnie du Chat Perché (Monts), soutenue par la Ville de Monts.

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 80 culture@monts.fr

English :

If there’s one discipline where culture meets sport, it’s the impro? match! Imported from Quebec, two teams of six players face off in a skating rink where all artistic means are allowed!

