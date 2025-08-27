Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La LIP (Belgique) Maison de quartier de Doulon Nantes

Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La LIP (Belgique) Maison de quartier de Doulon Nantes samedi 9 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 20:30 – 23:30

Gratuit : non 19 € / 25 € 19 € / 25 € Billetterie : lalinaimpro.fr Tout public

C’est la Belgique qui vient défier Nantes : la LIP débarque dans la patinoire pour une confrontation pleine d’esprit et de bonne humeur. Cette ligue bruxelloise viendra porter haut les couleurs de l’improvisation francophone dans un face-à-face inédit avec la LINA. Comme toujours : cartons, pantoufles, arbitre et ambiance électrique pour une soirée où l’Europe de l’improvisation prend ses quartiers à Nantes.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://www.lalinaimpro.fr/