Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La LNI (Québec) Maison de quartier de Doulon Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 20:30 – 23:20

Gratuit : non 19 € / 25 € 19 € / 25 € Billetterie : lalinaimpro.fr Tout public

Deux équipes de légende sur la patinoire : la LINA de Nantes affronte la mythique LNI du Québec, fondatrice du match d’improvisation. Ce choc international marque l’ouverture de saison, et il promet déjà un feu d’artifice de créativité et d’émotions. Les comédiennes et comédiens, habitués des grandes joutes, se livreront une bataille d’inventivité sans merci. Avec cartons de vote, pantoufles volantes, patinoire et l’arbitre le plus redouté de la discipline, tout est réuni pour une grande soirée d’improvisation dans le chaudron nantais !

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://www.lalinaimpro.fr/