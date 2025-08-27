Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La LNI (Québec) Maison de quartier de Doulon Nantes

Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La LNI (Québec) Maison de quartier de Doulon Nantes jeudi 26 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 20:30 – 23:20

Gratuit : non 19 € / 25 € 19 € / 25 € Billetterie : lalinaimpro.fr Tout public

Ils se retrouvent pour un deuxième affrontement : la LINA et la LNI reprennent leurs duels sur la patinoire, portés par leur passion commune de l’impro de haut niveau. C’est une nouvelle chance d’assister à une rencontre exceptionnelle entre deux ligues phares. Une rivalité amicale pour une soirée où tout peut basculer en quelques secondes. Entre thèmes déjantés, arbitrage intransigeant et public survolté, chaque improvisation sera un moment unique à vivre au cœur de Nantes.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://www.billetweb.fr/la-lina-vs-la-lni-quebec-mars