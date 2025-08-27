Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La Poule (Nantes) Maison de quartier de Doulon Nantes

Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La Poule (Nantes) Maison de quartier de Doulon Nantes samedi 7 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:30 – 23:20

Gratuit : non 19 € / 25 € Billetterie : lalinaimpro.fr Tout public

Un match 100 % nantais où deux univers se rencontrent : la LINA reçoit La Poule, une troupe locale connue pour ses improvisations finement décalées et ses concepts survitaminés. Entre tension complice et improvisations explosives, la soirée s’annonce festive et pleine de surprises. Dans une patinoire où tout peut arriver, l’arbitre mènera la danse, le public votera, et peut-être qu’une pantoufle s’envolera si le jeu dérape !

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://www.billetweb.fr/la-lina-vs-la-poule-nantes