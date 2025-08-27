Match d’improvisation professionnel – La LINA vs L’Equipe de France Maison de quartier de Doulon Nantes

Match d’improvisation professionnel – La LINA vs L’Equipe de France Maison de quartier de Doulon Nantes vendredi 5 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 20:30 – 23:30

Gratuit : non 19 € / 25 € 19 € / 25 € Billetterie : lalinaimpro.fr Tout public

Dernier match de la saison et affiche de gala : la LINA affronte l’Équipe de France d’improvisation. Une rencontre prestigieuse, rassemblant certains des meilleurs improvisateurs de l’Hexagone, pour un final à la hauteur de cette année de spectacles. Un rendez-vous unique, entre performance, jeu collectif et moments suspendus. Le public jugera, l’arbitre veillera, et les joueurs donneront tout pour clôturer la saison dans un feu d’artifice d’inventivité.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://www.billetweb.fr/la-lina-vs-l-quipe-de-france