Match d’improvisation Centre culturel Rosporden
Match d’improvisation Centre culturel Rosporden vendredi 24 avril 2026.
Match d’improvisation
Centre culturel 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Etes-vous prêts à vivre une soirée où rien n’est écrit, où tout est possible et où l’imaginaire n’a aucune limite ?
Deux équipes Impro Libre de Concarneau reçoit et affronte la Gign de Guidel, une arbitre impitoyable et VOTRE vote pour décider du vainqueur.
Un spectacle unique, drôle, émouvant et totalement vivant.
Ouverture des portes à 20h
Réservation sur helloasso à 8€, sur place 10€ .
Centre culturel 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne
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English : Match d’improvisation
L’événement Match d’improvisation Rosporden a été mis à jour le 2026-03-28 par OTC CCA