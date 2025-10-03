Match d’improvisation TARBES Tarbes

TARBES 4 bis Quai de l'Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

Le championnat d’improvisation redémarre !!

Nouvelles équipes, nouvelles improvisations, mais toujours le même plaisir !

Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est l’improvisation théâtrale… Deux équipes s’affrontent sur scène. Un thème est tiré au sort dans le public par le maître de cérémonie, l’arbitre, impitoyable, impose un temps d’improvisation, un nombre de joueur, et parfois une contrainte. Les équipes jouent soit ensemble (improvisation mixte), soit l’une après l’autre (improvisation comparée). Elles ont alors quelques minutes pour créer une belle histoire, de jolies rencontres… A la fin de chaque improvisation, le public vote pour l’équipe qu’il a préférée. Et c’est celle qui remporte le plus de points qui gagne le match !

lesimprosteurs@wanadoo.fr

English :

The Improv Championship is back on!

New teams, new improvisations, but always the same fun!

For those who don’t know what theatrical improvisation is… Two teams compete on stage. A theme is drawn from the audience by the master of ceremonies, and the merciless referee imposes an improvisation time, a number of players, and sometimes a constraint. Teams play either together (mixed improvisation), or one after the other (comparative improvisation). They then have a few minutes in which to create a great story, and some great encounters… At the end of each improvisation, the audience votes for their favorite team. And the team with the most points wins the match!

German :

Die Improvisationsmeisterschaft startet neu!!!

Neue Teams, neue Improvisationen, aber immer noch derselbe Spaß!

Für diejenigen, die nicht wissen, was Improvisationstheater ist… Zwei Teams treten auf der Bühne gegeneinander an. Ein Thema wird vom Zeremonienmeister aus dem Publikum ausgelost, der unerbittliche Schiedsrichter gibt eine Improvisationszeit, eine Anzahl von Spielern und manchmal auch einen Zwang vor. Die Teams spielen entweder zusammen (gemischte Improvisation) oder nacheinander (vergleichende Improvisation). Sie haben dann ein paar Minuten Zeit, um eine schöne Geschichte zu erfinden, schöne Begegnungen zu schaffen… Am Ende jeder Improvisation stimmt das Publikum für das Team, das ihm am besten gefallen hat. Und das Team mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel!

Italiano :

Riparte il campionato di improvvisazione!

Nuove squadre, nuove improvvisazioni, ma sempre lo stesso divertimento!

Per chi non sapesse cos’è l’improvvisazione teatrale… Due squadre si sfidano sul palco. Il cerimoniere estrae dal pubblico un tema e lo spietato arbitro impone un tempo di improvvisazione, un numero di giocatori e talvolta un vincolo. Le squadre giocano insieme (improvvisazione mista) o una dopo l’altra (improvvisazione comparata). Hanno quindi pochi minuti per creare una grande storia, degli incontri piacevoli… Alla fine di ogni improvvisazione, il pubblico vota la sua squadra preferita. E la squadra con il maggior numero di punti vince l’incontro!

Espanol :

¡Vuelve el campeonato de improvisación!

Nuevos equipos, nuevas improvisaciones, ¡pero siempre la misma diversión!

Para los que no sepan lo que es la improvisación teatral… Dos equipos se enfrentan en el escenario. El maestro de ceremonias extrae un tema del público y el árbitro despiadado impone un tiempo de improvisación, un número de jugadores y, a veces, una limitación. Los equipos juegan juntos (improvisación mixta) o uno detrás de otro (improvisación comparativa). A continuación, disponen de unos minutos para crear una gran historia, unos encuentros entrañables… Al final de cada improvisación, el público vota a su equipo favorito. ¡Y el equipo con más puntos gana el partido!

