Match d’improvisation théâtrale Salle AIEC Cambo-les-Bains

Match d’improvisation théâtrale Salle AIEC Cambo-les-Bains samedi 18 octobre 2025.

Match d’improvisation théâtrale

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La Malice reçoit les Bordelais des Caves d’en dessous pour un match d’improvisation théâtrale au centre de l’AIEC de Cambo les Bains. Retrouvez nos comédiens, arbitre, MC et musicien pour une soirée mémorable. Lancé de chaussettes autorisée !

Ouverture des portes à 19h30, snack et buvette sur place. Début du spectacle à 20h30. .

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48

English : Match d’improvisation théâtrale

German : Match d’improvisation théâtrale

Italiano :

Espanol : Match d’improvisation théâtrale

L’événement Match d’improvisation théâtrale Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Cambo les Bains