Match d’improvisation théâtrale : CITO vs Troupe du Malin Théâtre (Le) – Rezé Rezé samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 –

Gratuit : non 12 € réservation – 14 € sur place – 5 € moins de 10 ans Prévente : 12 €.Sur place : 14 €Moins de 10 ans : 5 € Billetterie : categorie-libre.assoconnect.com/collect/description/616249-e-match-d-improvisation-cito-malin-29-novembre-2025 Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

L’ équipe de Rezé du CITO continue sa saison en accueillant l’équipe emblématique de Nantes : la troupe du Malin. Vous y retrouverez le cérémonial du match d’impro à la québécoise :2 équipes de 6 joueurs et joueuses, menées par un coach, 1 Maître de cérémonie, 1 arbitre et ses 2 assistants arbitres, ainsi que nos musiciens. Préparez vous donc à un spectacle grandiose, qui mélange sport et théâtre, dans lequel vous avez votre mot à dire car c’est vous qui voterez à la fin des improvisations. Vous y retrouverez l’ambiance envoûtante de cette magie de l’instant et de l’éphémère ! Spectacle tout public (dès 5 ans). Accès PMRBar sur place.Parking à proximité.Accès tram ligne 2- arrêt 8 mai

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr 0677210086 https://categorie-libre.assoconnect.com/collect/description/616249-e-match-d-improvisation-cito-malin-29-novembre-2025