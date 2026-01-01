Match d’improvisation théâtrale – Le CITO vs Les Ours dans ta baignoire Théâtre (Le) – Rezé Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 19:00 – 22:30

Gratuit : non De 5 à 14 € Prévente : 12 €. Sur place : 14 €. Moins de 10 ans : 5 €Placement libre // réservation conseillée ! Tout public

Après un match d’improvisation théâtrale à guichets fermés en novembre 2025, le CITO (Cours d’Improvisation Théâtrale de l’Ouest) donne rendez-vous au public le samedi 28 mars 2026 pour une nouvelle soirée d’exception au Théâtre municipal de Rezé, en accueillant la troupe parisienne Les Ours dans ta Baignoire. Fidèle à la tradition du match d’improvisation « à la québécoise », cette rencontre mêlera rigueur des règles et liberté totale de création : coachs, arbitres, Maître de Cérémonie et musiciens seront une nouvelle fois réunis pour faire monter la tension… et le plaisir du jeu. Comme toujours, le public aura le dernier mot, appelé à voter et à faire basculer le score. Entre rires, surprises et performances éphémères, ce nouveau match s’annonce comme l’un des temps forts culturels du printemps à Rezé.

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr 0677210086 https://linktr.ee/matchcito?fbclid=IwdGRleAO06v0BHVxM5Gydkqgv–ju4sixYVCZ37kQ_8pq0A7lxdr30oiihOYNYat4cM-VIA&utm_source=ig&utm_medium=social&utm_conten



Afficher la carte du lieu Théâtre (Le) – Rezé et trouvez le meilleur itinéraire

