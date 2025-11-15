Match d’improvisation théâtrale Maison de quartier de Doulon Nantes

Match d’improvisation théâtrale Maison de quartier de Doulon Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 20:30 – 23:20

Gratuit : non 19 € / 25 € (gratuit abonnés) Tout public

La Ligue d’improvisation de Nantes versus La LNI (Québec) !Ce choc international marque l’ouverture de saison, et il promet déjà un feu d’artifice de créativité et d’émotions. Les comédien.ne.s, habitué.e.s des grandes joutes, se livreront une bataille d’inventivité sans merci.Avec cartons de vote, pantoufles volantes, patinoire et l’arbitre le plus redouté de la discipline, tout est réuni pour une grande soirée d’improvisation dans le chaudron nantais !Billetterie

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr https://www.billetweb.fr/la-lina-vs-la-lni-quebec-novembre