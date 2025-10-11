Match d’improvisation théâtrale maison de quartier de la Bellangerais rennes

Samedi 11 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

8€ tarif plein, 5€ tarif réduit, 2,5€ tarif sortir (sur présentation de justificatif)

Deux équipes s’affrontent pour vous jouer des histoires improvisés. Spectacle participatif où le public vote à la fin de chaque improvisation pour ce qu’il a préféré voir.

Sous le regard impartial de l’arbitre deux équipes de théâtre d’improvisation vont construire ensemble des histoires aux personnages variés, aux univers décalés et aux rebondissements époustouflants. Un décompte de points sera fait en fonction des votes du publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T23:00:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/turi-ukwa-theatre-d-improvisation/evenements/match-d-impro-turi-vs-mq-bellangerais?fbclid=IwY2xjawNDLURleHRuA2FlbQIxMQABHhj_eVXL6aoyHhJumM8Mz4SJ8HwZfnbXrJYl_EtdBHyNIsmsqC2WPEka2-kv_aem_vn5KpNKtPl51sD2ha2DRfA

maison de quartier de la Bellangerais 5 rue du Morbihan, Rennes rennes 35700 Ille-et-Vilaine