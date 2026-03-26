Match d’improvisation théâtrale Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Match d’improvisation théâtrale Maison de quartier La Bellangerais Rennes samedi 11 avril 2026.
Match d’improvisation théâtrale Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 11 avril, 20h30 5€
En chantier de faire votre connaissance ! Les Caucus’tadors sont ravis de vous recevoir à l’occasion d’un match intense et diabolique face à leurs homologues morbihannais des Sorties de route
En chantier de faire votre connaissance ! Nous on sera ravis de vous recevoir à l’occasion d’un match intense et diabolique face à nos homologues morbihannais.
Vous aimez le lancer de chaussettes ? et les lancer sur des arbitres qui plus est ? alors venez nombreux avec toute votre fureur et bonne humeur à cette occasion !!!
Pour réserver votre précieuse place :
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-11T22:30:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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