Match d’improvisation théâtrale Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 11 avril, 20h30 5€

En chantier de faire votre connaissance ! Les Caucus’tadors sont ravis de vous recevoir à l’occasion d’un match intense et diabolique face à leurs homologues morbihannais des Sorties de route

En chantier de faire votre connaissance ! Nous on sera ravis de vous recevoir à l’occasion d’un match intense et diabolique face à nos homologues morbihannais.

Vous aimez le lancer de chaussettes ? et les lancer sur des arbitres qui plus est ? alors venez nombreux avec toute votre fureur et bonne humeur à cette occasion !!!

Pour réserver votre précieuse place :

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T22:30:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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