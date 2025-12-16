Match d’improvisation théâtrale

Salle Capranie, Ondres

24 janvier 2026

La Malice, troupe de théâtre basée à Anglet, vous donne rendez-vous pour une soirée pleine de rires, d’émotions et de surprises à la salle Capranie à Ondres ! Spécialisée dans l’improvisation théâtrale, La Malice vous embarque à chaque spectacle dans un univers unique, décalé et interactif.

La Malice accueille une équipe extérieure pour un match d’improvisation d’anthologie ! Deux équipes incroyables s’affronteront sous l’œil affûté d’un arbitre, au rythme entraînant d’un musicien en live.

// Deux spectacles de 45 minutes avec entracte.

// Début du spectacle à 20h30. Ouverture des portes à 19h30 (restauration sur place).

// Place assise non numérotée.

// Billetterie au Point Com à Ondres au guichet, ou billetterie en ligne. .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440

