Match d’improvisation théâtrale Salle Capranie Ondres
Match d’improvisation théâtrale
Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
2026-01-24
La Malice, troupe de théâtre basée à Anglet, vous donne rendez-vous pour une soirée pleine de rires, d’émotions et de surprises à la salle Capranie à Ondres ! Spécialisée dans l’improvisation théâtrale, La Malice vous embarque à chaque spectacle dans un univers unique, décalé et interactif.
La Malice accueille une équipe extérieure pour un match d’improvisation d’anthologie ! Deux équipes incroyables s’affronteront sous l’œil affûté d’un arbitre, au rythme entraînant d’un musicien en live.
A retenir
// Deux spectacles de 45 minutes avec entracte.
// Début du spectacle à 20h30. Ouverture des portes à 19h30 (restauration sur place).
// Place assise non numérotée.
// Billetterie au Point Com à Ondres au guichet, ou billetterie en ligne. .
Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
